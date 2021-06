Na snazi narandžasti meteo-alarm, temperature do 38

RTS pre 1 sat

U Srbiji sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura od 14 do 23, a najviša od 35 do 38 stepeni. Na snazi narandžasti meteo-alarm.

U Srbiji danas veoma toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 35 do 38 stepeni. Duvaće slab i umeren vetar, južni. Najniža temperatura od 14 do 23, a najviša od 35 do 38 stepeni. U Beogradu tokom dana 37 stepeni u hladu i tropska noć, živa u termometru neće se spuštati ispod 23 podeljka na Celzijusovoj skali. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će i u sredu i četvrtak biti veoma toplo vreme sa ekstremno visokim temperaturama. Pad