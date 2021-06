Uhapšen Beograđanin zbog iznude: Tražio 7.000 evra, pa pretio porodici oštećenog

Blic pre 3 sata

Beogradska policija uhapsila je M. M. (27) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo iznuda u pokušaju. Kako se sumnja, on je sa svog mobilnog telefona slao više poruka u kojima je pretio oštećenom da će nauditi članovima njegove porodice i njemu, ukoliko mu ne isplati novac u iznosu od 7.000 evra. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.