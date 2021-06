RHMZ i danas upozorava: Vreme u Srbiji označeno kao opasno, narandžasti meteo alarm i dalje upaljen - ova dva grada biće najtoplija

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

Foto: Depositphotos Vetar će biti slab i umeren, na planinama povremeno i jak južni i jugozapadni, posle podne i uveče u severnim i centralnim predelima u skretanju na zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura od 16 do 24 C, a najviša od 34 do 38 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Foto: Printscreen/RHMZ U Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab, južni i jugozapadni, posle podne u skretanju na zapadni i severozapadni. Najniža temperatura oko 24 C, a najviša oko 36 C. Foto: Printscreen/RHMZ Za područje cele Srbije na snazi je narandžasti meteo alarm, koji označava opasno vreme. Foto: Printscreen/RHMZ Indeks UV zračenja u