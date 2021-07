Vučić: Ponosan sam što sam od početka podržavao Beograd na vodi

Beta pre 39 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas završnim radovima na konstrukciji poslednjeg sprata Kule Beograd, u okviru projekta Beograd na vodi, i izjavio da oseća veliki ponos zbog toga što je bio jedan od retkih koji su verovali u taj projekat i bio spreman da ga podrži.

Vučić je novinarima rekao da će svaki čovek i za 30 godina znati da je inicijativu za izgradnju, kako je rekao, "najlepšeg dela Beograda" imalo svega nekoliko ljudi, među kojima je i on.

"Inicijativu za ovo guralo je nekoliko nas. Neumorno, hrabro i uprkos svim kritikama. I ne ostaje ništa drugo nego da osećate iskreni ponos zbog toga... Priznao neko ili ne, ja znam da ne postoji lepši pogled u Beogradu", rekao je on.

Vučić je rekao da je taj deo Beograda bio najprljaviji i najzapušteniji deo prestonice a da je danas na putu da postane centar kulturnih dešavanja.

On je upitao prisutne da li je lepši prizor puno šetalište Beogradske promenade ili "horde divljih pasa koji jure slučajne prolaznike i po nekog biciklistu".

Vučić je ocenio da će i za Beograd i za region biti dobra vest što će tu biti izgrađen i hotel iz lanca Meriot i to što je više od 900 porodica pronašlo svoj dom.

Vučić: Odlučićemo o izmeštanju ambasade u Izraelu u skladu sa svojim interesima

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija u skladu sa međunarodnim pravom i svojim interesima odlučiti kada će i da li će izmestiti ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim.

Nakon obilaska gradilišta u okviru Beograda na vodi, Vučić je rekao da su ti interesi promenjeni nakon što je Izrael priznao nezavisnost Kosova i da će Beograd i u skladu sa tim donositi odluke.

Vučić je rekao da će Srbija poštovati prijateljstvo sa Izraelom ali da će poštovati i sebe i da je to rekao i u susretu sa izraelskim premijerom.

Komentarišući fotografije lošeg uslova boravka dece ometene u razvoju u domovima, Vučić je rekao da su to slike iz perioda 2012. godine, odnosno iz vremena kada su zemljom upravljali "Dragan Đilas, Marinika Tepić i Vuk Jeremić".

"A ako se te slike nisu popravile u međuvremenu, onda je to na sramotu nadležnog ministarstva. Ja imam uveravanja da to nije tako. I lično ću se potruditi da posetim te domove da vidim u kakvom stanju ta deca žive i da li je to tako", rekao je on.

Vučić je dodao da je, povodom istrage ubistva Olivera Ivanovića, razočaran prištinskim organima i mnogima iz međunarodne zajednice koji Beogradu još nisu dostavili snimke i podatke o tom slučaju.

"Naše službe rade revnosno na tom slučaju i nastaviće da rade", rekao je on, komentarišući izjavu nevenčane Ivanovićeve supruge Milene Popović koja nije želela da prisustvuje sednici parlamenta o Kosovu jer je u zgradi sedeo i Milan Radoičić, kojeg je kosovsko pravosuđe dovodilo u vezu sa ubistvom njenog supruga.

On je dodao da je godinama slušao kako je posredno uključen u ubistvo Ivanovića i kako je skrivao neke činjenice oko smrti Vladimira Cvijana ali da su to "najgore ludosti i teorije zavere".

Vučić o presudi Stanišiću i Simatoviću: Sud promenio praksu da bi ih osudi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas komentarišući presudu Haškog suda čelnicima Službe državne bezbednosti Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, da je taj sud promenio praksu kako bi ih osudio i da je to "slika i prilika delovanja tribunala".

Haški sud prvostepeno je juče osudio Stanišića i Simatovića na po 12 godina zatvora zbog zločina nad nesrpskim stanovništvom 1992. godine u Bosni i Hercegovini.

Tokom konferecnije za novinare u kompleksu "Beograd na vodi", Vučić je rekao da je sud u Hagu u predmetima "Gotovina" i "Markač" promenio praksu u suđenu, da bi tu praksu poništio kada je reč o suđenju Stanišiću i Simatoviću i osudio ih.

"Mi sve to treba da razumemo, šta je bila namera i shvatimo poruku koju su poslali. Da razumemo da moramo da čuvamo mir i stabilnost. Ali, osveta koja je sprovedena nad srpskim narodom i državom bila je takva da ne mogu da je razumem", istakao je Vučić.

Vučić je naglasio da Srbija mora da ide uzdignute glave, da štiti nacionalne i državne interese, "da budemo deo Evrope i sveta".

(Beta, 07.01.2021)