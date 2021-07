Bogdanović: Tresnuli su nas direktno u lice VIDEO

B92 pre 1 sat | B92

Bogdan Bogdanović je odigrao sjajan peti meč u seriji protiv Milvokija, ali je njegova Atlanta ipak izgubila i na korak je od eliminacije iz NBA plej-ofa.

Baksi su poveli sa 3-2 u finalu istočne konferencije pobedom rezultatom 123:112, a srpski šuter je ubacio 28 poena uz pet skokova i četiri asistencije. Sjajno je šutirao za tri poena, pogodivši čak sedam trojki, ali to ga nije utešilo. "Na početku utakmice su nas tresnuli diirektno u lice odmah i nismo mogli da uđemo u ritam i da nađemo način da ih zaustavimo. Teško je da celu utakmicu jurite minus od 20 poena", slikovito je to objasnio Bogdanović. On je naglasio