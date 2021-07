Ispovest pretučenog dečaka

B92 pre 5 sati | Kosovo online

Kosovska Mitrovica -- Dečak koga su nepoznati napadači, za koje se veruje da su Albanci, pretukli u selu Gojbulja nadomak Vučitrna, primljen je u KBC u Severnoj Mitrovici.

Trinaestogodišnji Nikola Perić, je nakon saniranja zadobijenih povreda, zadržan radi dalje opservacije. Kako prenose mediji, on ima vidne povrede iznad oka, podlive i posekotine na rukama i nogama, Nikola je za Kosovo onlajn rekao da je napadnut od grupe dečaka, starijih od sebe, bez ikakvog razloga. "Igrali sam fudbal sa svojom braćom i drugarima, a onda su mi prišli neki dečaci i napali me bez ikakvog razloga. Počeli su da me udaraju, a kada sam ja krenuo da