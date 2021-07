Dačić o dijalogu sa Prištinom: Kompromis? Ne znam da li je moguć

Blic pre 2 sata

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da bi kompromis u dijalogu trebalo da podrazumeva nešto što je u interesu obe strane i dodao da ne zna da li je on moguć.

On je u intervjuu za Dojče vele pojasnio da je stanje na terenu takvo da Srbija nema puni suverenitet u Prištini, niti Priština na severu Kosova, i da to može da se reši kompromisom. - Da li ta situacija na terenu može da se izmeni osim ratom? Da li može da se izmeni na primer kompromisom? Može. Bolje kompromisom. Dakle, za mene je kompromis realno stanje na terenu - rekao je Dačić. Upitan da li to znači podelu ili razmenu teritorija on je kazao da bi sve to