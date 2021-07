Kragujevčanin uhapšen na granici

Kragujevačke pre 2 sata

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, u saradnji sa graničnom policijom, uhapsili su Z.

R. (1955) iz Kragujevca, osumnjičenog za nanošenje teških telesnih povreda, i sprečili ga da pređe granicu i napusti zemlju. Kako se sumnja, on je 30. juna došao u stan četrdesetpetogodišnjeg Kragujevčanina i nakon kraće verbalne rasprave udario ga u glavu i teško ga povredio, a zatim pobegao. Policija je osumnjičenog pronašla i uhapsila na Graničnom prelazu Gostun. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom