Dačić: Realno stanje na terenu je kompromis u dijalogu

RTV pre 2 sata | Tanjug

BON - Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da bi kompromis u dijalogu trebalo da podrazumeva nešto što je u interesu obe strane i dodao da ne zna da li je on moguć i pojasnio da je stanje na terenu takvo da Srbija nema puni suverenitet u Prištini, niti Priština na severu Kosova, i da to može da se reši kompromisom.

"Da li ta situacija na terenu može da se izmeni osim ratom? Da li može da se izmeni na primer kompromisom? Može. Bolje kompromisom. Dakle, za mene je kompromis realno stanje na terenu", pojasnio je svoj stav Dačić u intervjuu za Dojče vele, posle nedavne posete Berlinu gde je razgovarao sa predsednikom Bundestaga Volfgangom Šojbleom. Na pitanje da li to znači podelu ili razmenu teritorija on je kazao da bi sve to trebalo da bude deo dogovora. "Znate, mi sada