Kirjosov meč kasnio iz bizarnog razloga

B92 pre 1 sat

Australijski teniser Nik Kirjos nastavlja da skreće pažnju.

Ovoga puta nije bila nikakva izjava u pitanju, već nešto bizarnije. Kontroverzni igrač je zaboravio patike za tenis, a to je shvatio kada je trebalo na mreži da prisustvuje bacanju novčića. U međuvremenu, neko od osoblja je otišao do svlačionice po patike. Sve je to posmatrao Kirjosov rival, Feliks Ože-Aljasim, koji nije baš izgledao zadovoljno. Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.