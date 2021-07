Marko Đurić ambasador i u Kolumbiji

Danas pre 2 sata | Lj. B.

Ambasador Srbije u SAD Marko Đurić zvanično je juče preuzeo dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora i u Kolumbiji, objavio je Đurić na svom Tviter nalogu.

Dužnost ambasadora u ovoj zemlji Marko Đurić obavljaće na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Vašingtonu. On je akreditivna pisma predsedniku Republike Kolumbije Ivanu Dukeu predao na ceremoniji u predsedničkoj Palati Narinjo u Bogoti, a Đurić je izrazio zadovoljstvo dobrim stanjem bilateralnih odnosa, kao i saradnjom u multilateralnim forumima poput Organizacije američkih država i Asocijacije država Kariba. It was an honor to present my letters of credence to