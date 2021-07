Kon upozorio: "Novi talas nam ne gine"; I povratak strožih mera izvestan

B92 pre 3 sata | Blic

Beograd -- Pad broja novozaraženih, koji je trajao dva meseca, evidentno je zaustavljen, a prethodne nedelje čak smo imali i više obolelih nego sedam dana ranije.

Prema poslednjim podacima Ministarstva zdravlja i Instituta “Batut”, u Srbiji smo prošle sedmice imali 571 novozaraženog, a nedelju dana ranije, od 21. do 27. juna - 548. Ili 4,8 odsto manje. "Ovi što se sada zaražavaju to su uglavnom mlađi ljudi, kao na samom početku epidemije. Oni imaju česte kontakte, tako da je i realnost brže prenošenje virusa", objasnio je epidemiolog dr Predrag Kon. On je obelodanio da su pooštrene mere praćenja zaraženih i njihovih