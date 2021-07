Zbogom, Tokio

B92 pre 5 sati

Košarkaši Srbije se nisu plasirali na Olimpijske igre u Tokiju, nakon poraza od Italije u finalu kvalifikacionog turnira u Beogradu.

Od sna do dna, kao što je veliki broj navijača rekao nakon sinoćnog poraza Srbije od Italije... Italijani su usred Beograda, u hali Aleksandar Nikolić, uspeli da poraze Srbiju sa 102:95. To znači da će oni u grupu sa Australijom, Nigerijom i Nemačkom koja je u finalu kvalifikacija u Splitu bila bolja od Brazila. "Katastrofalan poraz", rekao je vidno razočarani Nemanja Bjelica odmah nakon utakmice i to je defitnitivno najbolji opis onoga što smo imali priliku da