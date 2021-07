Vremenska prognoza za ponedeljak, 5. Jul: Pogledajte kakvo nas vreme očekuje danas

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti onlajn

Foto: Tanjug Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni.

Najniža temperatura od 13 do 19 stepeni, najviša od 26 do 32. Foto: Printscreen/RHMZ U Beogradu takođe promenljivo oblačno, ujutro i pre podne uz mogućnost slabe kiše, a posle podne smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 19, najviša 27 stepeni. Narednih dana pretežno sunčano i veoma toplo s dnevnom temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti, a samo u subotu prolazno naoblačenje i osveženje s pljuskovima i