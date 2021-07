Maljković otkrio da li će Vasići učestvovati na Igrama

B92 pre 4 sati | B92

Olimpijski komitet Srbije potvrdio je da su sportisti u našem kampu koji su zaraženi koronavirusom, ustvari bračni par, Miloš i Sonja Vasić.

Ovo je potvrdio predsednik OK Srbije Božidar Maljković koji je otkrio kakvo je sada njihovo stanje. "Odlazeći u Tokio, utvrđeno je da je on pozitivan. Mi smo stalno u kontaktu sa našom ambasadom, ljudima koji tamo rade. Radimo na tome da ga povučemo iz Tokija. I dalje ne znamo šta će biti", poručio je Maljković. Male su šanse da Miloš Vasić nastupi na Igrama u Japanu, ali sa Sonjom je drugačije. "Pravila su takva da on tamo mora da bude 14 dana u karantinu. Što se