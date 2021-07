Meteorolog najavio: Stiže novi tropski talas

B92 pre 1 sat | Tanjug

Nakon kratkotrajnog prijatnog zahlađenja, u narednih nekoliko dana ponovo se očekuju visoke temperature, koje će u četvrtak dostići i 37 stepeni

To je danas najavio meteorolog Nedeljko Todorovic. Nešto manje toplo biće na jugoistoku i istoku zemlje, gde bi maksimalna temperatura mogla da bude od 32 do 34 stepena. Očekuje se da u Beogradu u utorak i sredu temperatura dostigne 35 podeljak, dok bi u četvrtkak mogla da ide i do 37 stepeni, a Todorović pojašnjava da veoma topla struja pristiže sa juga, preko Sredozemlja, iz Severa Afrike. Za vikend će doći do blagog pada temperature, a prema prognozi,