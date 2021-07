Film i Holivud: Preminuo Ričard Doner – reditelj Supermena, Predskazanja, Smrtonosnog oružja

BBC News pre 40 minuta

Getty Images Ričard Doner

Ričard Doner, holivudski režiser najpoznatiji po filmovima Supermen, Gunisi (The Goonies) i Smrtonosnog oružja, umro je u 91. godini.

Preminuo je u ponedeljak, rekla je njegova supruga, filmska producentkinja Loren Šuler Doner, prenosi Dedlajn.

Njegov prvi veliki proboj u svet kinematografije bio je 1976. godine kada je objavljen film Predskazanje (The Omen), sa Gregorijem Pekom u glavnoj ulozi.

Kasnije je producirao filmove Free Willy i The Lost Boys.

Stiven Spilberg, koji je napisao priču na kojoj je zasnovan Gunisi, rekao je za Varajaeti da je Doner bio „nadaren za mnogo žanrova".

„Biti u njegovom okruženju bilo je slično druženju sa vašim omiljenim trenerom, najpametnijim profesorom, najžešćim motivatorom, najljubaznijim prijateljem, najdubljim saveznikom i - naravno - najvećim Gunijem od svih", rekao je Spilberg.

„Bio je sav detinjast. Svim srcem. Sve vreme. Ne mogu da verujem da ga nema, ali njegov hrapavi, srdačni smeh ostaće sa mnom zauvek."

Getty Images Doner (levo) sa glumcem Melom Gibsonom tokom snimanja Smrtonosnog oružja

Doner je rođen u Bronksu u Njujorku, a početkom 1960-tih počeo je radom na televiziji.

Biuo je angažovan za antologijsku seriju Zona sumraka (The Twilight Zone) i špijunski triler The Man From Uncle.

Ali tek sredinom 1970-tih, ostavio je neizbrisiv trag u Holivudu.

Njegov rad na Supermenu iz 1978. godine u kome glumi Kristofer Riv često se smatra prvim modernim superherojskim filmom.

Doner je 1985. godine režirao i producirao Gunise.

Komedija govori o grupi dece koja lovi skriveno blago i postala je kultni klasik.

Mnogi su na društvenim mrežama odali počast Doneru.

Glumac Mel Gibson, koji je glumio u Donerovim filmovima Smrtonosno oružje (Lethal Weapon) i Teorija zavere (Conspiracy Theory), rekao je za Varajti da je Doner bio satkan od srca i duše i da se velikodušno davao svima koji su ga poznavali.

„Kad bismo nagomilali sva dobra dela koja je on učinio, protezao bi se do nekog neispitana mesta na nebeskom svodu.

„Mnogo će mi nedostajati i njegova nestašna duhovitost i mudrost", rekao je Gibson.

