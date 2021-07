Prošao na crveno, pod uticajem alkohola, udario policajca

Politika pre 2 sata

Pripadnici saobraćajne policije u Beogradu isključili su iz saobraćaja dvojicu vozača automobila zbog nasilničke vožnje, dok će protiv jednog od njih biti podneta i krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Policija je noćas oko 01.45 časova na Zrenjaninskom putu pokušala da zaustavi „fijat punto” kojim je upravljao 20. godišnji mladić, ali se on oglušio o naređenje policijskih službenika i nastavio da vozi, saopštio je MUP. On je na nekoliko semafora prošao kroz crveno svetlo, nakon čega ga je patrola zaustavila. Alkotestiranjem je utvrđeno je da je imao 0,72 promila alkohola u organizmu, a prilikom odvođenja na testiranje na psihoaktivne supstance on je, kako se