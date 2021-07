Sve zemlje zapadnog Balkana od četvrtka na "zelenoj" listi Austrije

Radio 021 pre 2 sata

Kako je najavljeno u Beču, u Uredbi koja stupa na snagu u četvrtak, građani svih zemalja Zapadnog Balkana moći će da uđu u Austriju.

Do sada su samo Srbija i Severna Makedonija, kao i Albanija bile na "zelenoj" listi, a sada su to i Bosna i Hercegovina, Crna Gora i tzv Kosovo, prenosi Tanjug. Putnici koji dolaze iz zemalja sa "zelene" liste moći će da uđu u Austriju bez karantina ako poseduju sertifikat o vakcinaciji, sa vakcinama koje je priznala Evropska agencija za lekove i Svetska zdravstvena organizacija. To su vakcine proizvođača Fajzer, Moderna, Astra Zeneka i Džonson & Džonson kao i