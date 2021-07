"Ne razumem šta ljudi čekaju?" Đerlek upozorio: Četvrti talas korone može da dođe i pre jeseni, samo ovako možemo da pobedimo virus

Večernje novosti pre 42 minuta | Novosti online

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović Đerlek smatra da su se građani u Srbiji "preterano opustili" i da većina smatra da je korona prošlost, a ona je i dalje tu. - Došlo je do usporenja vakicnacije, sa jučerašnjim danom smo dali 2.730.000 prvih doza vakcine i 2.590.000 drugih doza, i to još nije dovoljno da se opustimo, jer sa tim brojem vakcinisanih ne možemo očekivati mirnu jesen - ocenio je on za TV Pink. Prema njegovim rečima, korona može da se pobedi samo