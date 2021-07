Sputnjik ve nema nove neželjene efekte: Tvorac ruske vakcine protiv korone - Ima sjajne rezultate

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

Foto: Tanjug/AP Na pitanje, u intervjuu za televizijski kanal Rosija-24, da li su registrovani neki novi neželjeni efekti vakcine od početka masovne kampanje vakcinacije, on je rekao da nisu i da su to dobre vesti, preneo je Tas s. - Sputnjik V je pokazao sjajne rezultate i to ne samo u Rusiji, već i u velikom broju drugih zemalja - istakao je on. Dmitrijev je kazao da su mnoge zemlje proučavale efikasnost i sigurnost ruske vakcine. - Sputnjik V se pokazao da vredi