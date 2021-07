Opet više od 100 novozaraženih

B92 pre 38 minuta | B92

Prema poslednjim podacima, u Srbiji su u poslednja 24 sata registrovane još 103 novozaražene osobe od koronavirusa.

Preminula su dva pacijenta obolela od kovida. Na respiratorima se nalazi 10 pacijenata. Uskoro opširnije... Epidemiolozi upozoravaju da se svi ponašamo kao da su ukinute preventivne mere, a one i dalje važe. Novi soj virusa, koji je potvrđen u našoj zemlji, širi se mnogo brže. Da će biti treće doze to je sigurno, ali kada će se to dogoditi zavisi od rezultata studija koje se sprovode u svetu. Mi svakako pratimo kako one napreduju, kao i preporuke SZO. "S druge