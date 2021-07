Naredna tri dana na snazi narandžasti meteoalarm u Srbiji, do 38 stepeni

Glas Zaječara pre 2 sata | Miljko Stojanović

U Srbiji je naredna tri dana na snazi narandžasti meteoalarm.

Od srede do petka u većini mesta sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 34 do 38 stepeni Celzijusa, najavljeno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. U toku celog perioda biće veoma toplo, najtopliji dani biće u četvrtak i petak, kada će u košavskom području doći do pojačanja jugoistočnog vetra, a zatim u utorak i sredu sledeće sedmice. UV indeks naredna tri dana na teritoriji cele Srbije biće „vrlo visok“. Biometeorološka situacija za