Danas sunčano i veoma toplo, do 36 stepeni

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 21 stepena, najviša od 34 do 36 stepeni. U Beogradu će danas biti sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura oko 21 stepen, najviša oko 36. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će biti pretežno sunčano. U toku celog tog perioda biće veoma toplo, a najtopliji dani biće u četvrtak i petak, kada će u košavskom području doći do pojačanja jugoistočnog vetra, a zatim u utorak i sredu