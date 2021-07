Hurkač izbacio Federera za svoje prvo grend slem polufinale

Politika pre 36 minuta

Poljski teniser Hurber Hurkač plasirao se u polufinale Vimbldona pošto je danas pobedio Švajcarca Rodžera Federera sa 6:3, 7:6, 6:0.

Nakon što je u osmini finala eliminisao Rusa Danila Medvedeva, trenutno 18. teniser sveta je danas bio bolji i od osmostrukog šampiona Vimbldona i osvajača 20 grend slem titula. Do pobede i svog prvog grend slem polufinala stigao posle sat i 50 minuta igre. On je, takođe, postao i drugi Poljak u istoriji koji je stigao do polufinala grend slema, posle Ježija Janoviča, javlja Beta. Hurkač je prvi set rešio brejkom u šestom gemu, u drugom je od 1:4 stigao do