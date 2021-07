Meteorolog upozorava: Stigao je tropski talas, evo šta nikako ne bi trebalo da radite!

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Novosti Kako napominje Marko Čubrilo, ove temperature su ekstremi, i bitno je da preduzmemo sve mere zaštite od sunca. - Boravak na suncu između 11 i 17 sati treba ograničiti na maksimalno pola sata, ukoliko je to moguće.

U tom periodu treba izbegavati sunčanje, konzumirati što više tečnosti, najbolje vode. Boraviti u klimatizovanom prostoru, gde razlika između unutrašnje i spoljne temperature netreba da bude viša od sedam do 10 stepeni - napominje Čubrilo. Od danas do petka u većini mesta biće sunčano i veoma toplo, a na snazi će biti narandžasti meteoalarm, što znači da je vreme opasno. Očekuje se da najviša temperatura dostigne 34 do 38 stepeni. Kako dodaje, u četvrtak posle