Nađena tela devet putnika iz ruskog aviona koji se srušio

Spasioci su danas pronašli tela devet nastradalih na ruskom Dalekom istoku u padu aviona An-26 koji je leteo između Petropavlovska-Kamčatskog i Palane.

“U akciji pronalaženja nastradalih u jučerašnjoj avionskoj nesreći do sada su locirana tela devet žrtava”, potvrdio je TAS S danas izvor iz ruskog sektora za vanredne situacije. Spasioci su juče pronašli delove aviona An-26 nestalog na Kamčatki, potvrdila je Ruska državna agencija za aviosaobraćaj “Rosavijacija”, a prema do sada raspoloživim podacima u ovoj nesreći nema preživelih. Navedeno je da su ostaci aviona u kome je bilo 28 osoba pronadjeni četiri do pet