"Četvrti talas koronavirusa i pre jeseni"

B92 pre 11 minuta

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad đerlek izjavio je danas da je odziv mladih na vakcinaciju protiv koronavirusa nezadovoljavajući

On je istakao da taj odziv iznosi svega 17, 2 odsto, napominjući da se mora ubrzati tokom leta. "S ovako niskim procentom imunizacije mladih i sa delta sojem koji će tek pokazati svoju jačinu za mesec - dva, ne možemo čekati mirno jesen i neminovan je čevrti talas koji će verovatano doći i pre jeseni", rekao je Đerlek za Radio televiziju Srbije (RTS). On je naveo da je do sad vakcinisano 2.416.560 punoletnih građana Srbije, što je 48,4 odsto, navodeći da je