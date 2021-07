Doktor Tiodorović: Ne mogu ja da ih motivišem

B92 pre 1 sat | Beta

Beograd -- Epidemiolog Branislav Tiodorović, član Kriznog štaba za borbu protiv korone, izjavio je da kompanja za vakcinaciju sada mora da bude usmerena ka mladima.

Kako objašnjava, motivacija te populacije ne može da se zasniva samo na isticanju očuvanja zdravlja. "Kod njih motivacija može da bude samo putovanje, učešće na muzičkim spektaklima ili sportskim događajima", rekao je Tiodorović, za novi broj nedeljnika NiN. On je naveo da je u grupaciji od 16 do 25 godina starosti samo 17 odsto vakcinisanih, a od 25 do 35 godina oko 30 odsto. Tiodorović je naveo da je pomogao organizatorima Egzita da naprave bezbednosni program,