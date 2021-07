Milena Popović: Poštujem Vučića, svima je jasno šta mislim o Radoičiću

Beta pre 5 sati

Nevenčana supruga ubijenog srpskog političara Olivera Ivanovića, Milena Popović izjavila je da poštuje predsednika države Aleksandra Vučića, stranku kojoj pripada i tu se nije ništa promenilo, kao i da je sednicu Skupštine Srbije o Kosovu napustila "isključivo zbog Milana Radoičića".

"Ono što znam više je nego dovoljno da sa njim ne sedim u istoj prostoriji. Time ću završiti", rekla je Popović za novi broj Nedeljnika.

Povodom izjave predsednice Evropskog pokreta Srba sa Kosova Rade Trajković da to ne bi uradila bez konsultacije sa Vučićem, ona je rekla da to nije tačno.

"Razgovarali smo posle toga. Ja imam pravo na svoj stav i svoje mišljenje i on to poštuje. Ja sam slobodna žena. Uradila sam onako kako sam se osećala u datom trenutku", navela je Popović.

Što se tiče Rade Trajković, kako je rekla, "zamolila bih je da prestane da prikuplja političke poene preko mene i da na taj način vraća sebe na političku scenu".

"Ona je poslednja osoba na svetu koja ima pravo na to. Ona vrlo dobro zna zašto", navela je Popović.

Popović je, odgovarajući na pitanja, rekla da 20 godina poznaje Radoičića i Zvonka Veselinovića.

"Poznajem ih 20 godina. (Kosovska) Mitrovica je mali grad i svi se poznajemo međusobno. Smatram da je posle mog poslednjeg gesta svima jasno šta mislim o Radoičiću", rekla je Popović.

Kako je navela, ostaje u Srpskoj naprednoj stranci i njen gest nije promenio njeno političko opredeljenje.

"Najviše mogu dati u oblasti za koju sam se obrazovala, a to je kultura. Svakako je moj fokus i Kosovo. To su dve teme koje me posebno zanimaju i gde vidim sebe u budučnosti", rekla je Popović.

Ona je navela i da ima poverenje u srpske istražne organe.

"Uskraćeni su za bitne informacije i dokazni materijal koji Priština ne želi da ustupi. Mnogo je teže u takvim uslovima sprovoditi istragu, ali ipak verujem da, kako to imam običaj da kažem, svaki lanac ima najslabiju kariku i da ćemo imena ubica, a pre svega nalogodavaca imati uskoro", rekla je Popović.

U optužnici Prištine navodi se da iza ubistva Olivera Ivanovića stoji kriminalna grupa koju predvodi potpredsednik Srpske liste Radoičić i biznismen Zvonko Veselinović.

(Beta, 07.08.2021)