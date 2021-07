Selektor Danske ogorčen zbog penala dosuđenog za Englesku

Beta pre 43 minuta

Selektor fudbalske reprezentacije Danske Kasper Hjulmand rekao je da je ogorčen zbog jedanaesterca koji je dosuđen za Englesku u polufinalnoj utakmici Evropskog prvenstva.

Danska nije uspela da se plasira u finale Evropskog prvenstva, pošto je u sredu uveče na londonskom Vembliju izgubila od Engleske posle produžetaka 1:2.

Danska je povela u 30. minutu golom Mikela Damsgora iz slobodnog udarca, a Engleska je izjednačila autogolom Simona Kjera u 39. minutu. Pobedonosni pogodak postigao je Kejn u 104. minutu, kada je natrčao na odbijenu loptu, nakon što mu je golman Kasper Šmajhel odbranio sporno dosuđeni penal.

Hjulmand je rekao da je razočaran što je u trenutku kada je dosuđen prekršaj na terenu bila još jedna lopta i ocenio da Joahim Mele nije napravio penal u duelu sa Rahimom Sterlingom.

"To je penal koji nije trebalo da bude penal. To me u ovom trenutku mnogo nervira. Svi smo veoma razočarani. Jedna stvar je izgubiti utakmicu, to se dešava, ali izgubiti na ovakav način je razočaravajuće. Ogorčen sam, na ovaj način završiti takmičenje", naveo je danski selektor, preneo je Skaj.

"Način kojim smo izgubili nam otežava da shvatimo zbog čega smo izgubili. Moram da pazim šta govorim. Imamo neverovatnu grupu igrača i sigurno možemo ponovo da napravimo nešto veliko. Možda će mi za nekoliko dana biti lakše da kažem kako se osećam", dodao je Hjulmand.

Danska je počela turnir na težak način, nakon što je njen fudbaler Kristijan Eriksen doživeo srčani udar na terenu, tokom utakmice protiv Finske. Danska je tu utakmicu izgubila sa 0:1, ali je nastavak turnira odigrala dobro i motivisano.

"Ne mogu da opišem koliko se divim tehničkom osoblju iza ovih igrača, prošli su toliko toga. Imamo dva člana osoblja koji su spasili život jednom od naših najboljih igrača. Borili smo se kao ludi, igrali smo dobar fudbal i zahvalan sam Danskoj, celoj naciji. Bila nam je potrebna empatija posle onoga što se dogodilo Kristijanu, dobili smo mnogo ljubavi i podrške i bilo je neverovatno to osetiti", naveo je selektor Danske.

"Nažalost nismo ušli u finale, ali ponovo ćemo ga napasti, ima mnogo nade i vere u našu budućnost. Ovi igrači su izuzetni i cela nacija može da bude ponosna, to je sjajna ekipa koja je obavila sjajan posao. Učinili smo Dansku ponosnom", dodao je Hjulmand.

On je kolegi Garetu Sautgejtu čestitao plasman u prvo finale Engleske posle 55 godina.

"Pratio sam rad Saveza i kako on radi sa mladim igračima, na koji način učestvuje i kako se ponaša sa vrednostima koje ima. Izvanredno je kako predstavlja i kako komunicira. Čestitam Garet, radiš sjajan posao u teškom poslu", naveo je Hjulmand.

U finalu Evropskog prvenstva, u nedelju od 21 čas na londonskom Vembliju igraće Engleska i Italija.

(Beta, 07.08.2021)