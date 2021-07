U delovima Srbije danas crveni meteoalarm, temperatura do 38 stepeni

Danas pre 3 sata | Beta

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo. U delovima zamlje na snazi će biti crveni meteoalarm, a temperatura će ići i do 38 stepeni Celzijusa, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Crveni meteoalarm predviša se za područja Beograda, Banata, Bačke, Srema, Šumadije, Pomoravlja i Zapadne Srbije. Duvaće slab do umeren jugoistočni i istočni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 15 do 23, najviša od 34 do 38 stepeni Celzijusa. I u Beogradu će