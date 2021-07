Danas sunčano i veoma toplo, do 38 stepeni, na snazi crveni meteo alarm

Politika pre 4 sati

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na području cele Srbije biće na snazi crveni meteo alarm, koji označava opasno vreme. Vetar slab i umeren, jugoistočni i istočni, krajem dana i tokom noći u košavskom području u pojačanju. Najniža temperatura će biti od 15 do 23 stepeni, najviša od 34 do 38. U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo. Vetar slab, jugoistočni, krajem dana i tokom noći u pojačanju. Najniža temperatura od 18 do 23, najviša oko 38 stepeni. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji