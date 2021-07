Pretukao radnicu teretane i pretio zaposlenima

Radio 021 pre 2 sata

Policija je u Beogradu uhapsila U. R. (19) neposredno nakon izvršenja krivičnih dela nasilničko ponašanje i ugrožavanje sigurnosti.

On se tereti da je juče u jednoj teretani u Novom Beogradu nakon pretnji fizički nasrnuo na radnicu, a potom putem jedne društvene mreže objavio pretnje zaposlenima u toj teretani. Takođe, nakon nekoliko časova U. R. se, kako se sumnja, vratio u teretanu i radnici zadao više udaraca pesnicom. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.