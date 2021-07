Premijerka ponovo apeluje na mlade da se vakcinišu

RTV pre 2 sata | Tanjug

INĐIJA - Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da je trenutna epidemiološka situacija u Srbiji stabilna, ali je izrazila zabrinutost zbog malog broja mladih koji su vakcnisani.

Brnabić je novinarima u Inđiji rekla da se procenat vakcinisanih punoletnih građana kreće oko 48 odsto, ali je od tog broja svega 17 procenata mladih, od 18 do 30 godina starosti. "Intenzivno razmišljamo sta možemo da uradimo. Nemoguće je da situacija ostane stabilna sa takvim brojkama. To me plaši", rekla je Brnabić. Premijerka je ponovo apelovala na mlade da se vakcinišu. "Pojačaćemo dodatno imunizaciju i apel na njih. Kada uskoro budemo imali sednicu kriznog