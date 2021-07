I danas upozorenje meteorologa na 38 stepeni u Srbiji

Danas pre 1 sat | Beta

Republički hidrometeorološki zavod je i za danas izdao upozorenje na visoke temperature u Srbiji, u većini mesta od 34 do 38 stepeni.

U Srbiji će danas biti sunčano, ali od popodneva se i uveče na severu, zapadu i jugozapadu Srbije, mestimično očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, ali u košavskom području biće jak i uveče će oslabiti. Jutarnja temperatura od 17 do 26, a najviša dnevna od 34 do 37 stepeni Celzijusa. U Beogradu će danas vreme takođe biti sunčano i veoma toplo. Jugoistočni vetar biće povremeno jak, ali će uveče oslabiti. Jutarnja temperatura