"Ostale su mu samo noge": Jezivi detalji smrti Srđana iz Niša koji je pronađen u fazi raspada

Blic pre 1 sat

Selo Krušce kod Niša u šoku je nakon što je sinoć pronađeno beživotno telo Srđana M. (52) u dvorištu njegove porodične kuće.

Telo je pronađeno u fazi raspadanja bez ruke i lobanje, a veruje se da je ležalo u dvorištu više od deset dana. Srđana je identifikovala Ivana Stojiljković, koja je sa pokojnikom bila u vanbračnoj zajednici do pre nešto više od mesec dana, kada je on zbog alkoholizma i nasilja u porodici odveden u psihijatrijsku bolnicu. Ivana za Telegraf kaže da je Srđanu alkohol upropastio život. - On je bio divan čovek, kad nije bio pijan. Bio je pažljiv dobar, vredan. Dugo je