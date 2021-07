Kon: Ne očekujem nove mere, masovna okupljanja i dalje rizik

Politika pre 43 minuta

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon kazao je da tokom leta ne očekuje pooštravanje mera za suzbijanje kovida-19, već samo razgovore o njihovom sprovođenju i eventualnim sankcijama.

On je gostujući na televiziji Nova S kazao da masovna okupljana, poput muzičkog festivala Egzit koji je u toku, predstavljaju rizik, posebno za one koji nisu vakcinisani. „Za nevakcinisane to je neprihvatljivo, rizik je za njih 30 puta veći, bez obzira na sve mere predostostožnosti i testiranja koja se sprovode na Egzitu”, kazao je Kon, javlja Beta. Prema njegovim rečima, poštovanje protivepidemioloških mera „nije takvo kakvo bismo želeli”, već je jasan porast