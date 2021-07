Hrvatica sudi Novaku: Marija Čičak prva žena u stolici na finalu muškog singla u Vimbldonu

Večernje novosti pre 4 sati | Novosti online

FOTO: AP/Tanjug Marija je nosilac zlatnog VTA bedža od 2011. godine.

Sudila finale ženskog Vimbldona 2014, finale US Opena 2015, finale na Olimpijskim igrama 2016. i polufinale Vimbldona 2018. godine. Takođe, sudila je i finale ženskog dubla na Vimbldonu 2017. godine. Marija Cicak will be the umpire of Sunday’s mens final at Wimbledon, making her the first ever female umpire to officiate the mens final at SW19. pic.twitter.com/wjDhoOO1rc — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) July 10, 2021