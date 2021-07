Danas promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, do 33C

Vesti online pre 1 sat | Vesti online

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 16 do 21, najviša od 29 do 33 stepena C. U Beogradu će biti promenljivo oblačno i malo svežije sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura 20, najviša 31 stepen. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji se u nedelju očekuje promenljivo oblačno i toplo, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. U ponedeljak pretežno