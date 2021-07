RHMZ: U danima pred nama i do 39 stepeni

Radio 021 pre 3 sata

U Srbiji će od utorka do četvrtka biti sunčano i veoma toplo vreme, sa najvišom temperaturom u većini mesta od 35 do 39 stepeni, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.

Malo svežije vreme, sa temperaturom od 32 do 34 stepena, biće jedino u četvrtak na severu zemlje. U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne se u planinskim predelima očekuje retka pojava pljuskova i grmljavine. Duvaće slab i umeren vetar, južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od 13 do 22, najviša od 31 do 35 stepeni.