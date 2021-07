Mladi košarkaši bez medalje na SP, Kanađanima bronza

Sportski žurnal pre 3 sata

Najefikasniji u srpskom timu bio je Mihajlo Bušikić sa 25 poena, Lazar Stefanović i Mihajlo Petrović ubacili su po 16, Lazar Joksimović 15, a Nikola Jović 14 poena

Mladi košarkaši Srbije, selekcija do 19 godina, nisu uspeli da osvoje bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Letoniji, pošto su danas u meču za treće mesto poraženi od Kanade 101:92. Izabranici selektora Zorana Lukića odigrali su turbulentan meč, od "minus 14" u finišu prve četvrtine (33:19), do "plus 11" (63:52) početkom treće, da bi na kraju sve prokockali u poslednjem periodu meča. Najefikasniji u srpskom timu bio je Mihajlo Bušikić sa 25 poena, Lazar