Janis: Ja nisam Majkl Džordan

B92 pre 10 minuta | B92

Janis Adetokumbo vratio je Milvoki Bakse u život.

Sa 41 poenom, 13 skokova i 6 asistencija predvodio ih je do 120:100 protiv Finiks Sansa i smanjenje na 1-2 u finalu NBA plej-ofa. Janis je postao tek drugi igrač u istoriji finala sa najmanje 40 poena i 10 skokova u dve uzastopne utakmice. Jedini pre njega koji je to uradio je bio Šekil O'Nil 2000. godine. Na pola je puta do rekorda Majkla Džordana sa četiri uzastopne utakmiceu finalu sa najmanje 40 poena. "Ja nisam Majkl Džordan", kratko je odgovorio Adetokumbo na