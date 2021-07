Upozorenje: Opet pakao, posebno za Beograd FOTO

B92 pre 3 sata | B92, Tanjug

Beograd -- RHMZ izdao upozorenje, ponovo, na veoma toplo vreme u celoj Srbiji.

Srbiji će sutra i u sredu biti sunčano i veoma toplo, sa najvišom temperaturom u većini mesta od 35 do 39 stepeni Celzijusa, a za celu zemlju na snazi će biti narandžasti meteo alarm, koji označava opasno vreme. Sutra sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u juznom Banatu i donjem Podunavlju povremeno jak. Jutarnja temperatura od 18 do 24 C, najviša dnevna od 35 do 38 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Beogradu sunčano