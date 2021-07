Blic pre 35 minuta

Beogradski policajciuhapsili su A. J. (40) iz Užica zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje. On se tereti da je sinoć na Voždovcu neprimerenim ponašanjem u tramvaju polno uznemiravao jednu ženu i njene maloletne ćerke. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.