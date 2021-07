Vrućina ne odustaje: Sunčano i toplo i danas u Srbiji, temperatura do 35 stepeni

iKragujevac pre 1 sat

U Srbiji i danas pretežno sunčano i toplo, a samo se posle podne u planinskim predelima očekuje retka pojava pljuskova i grmljavine. Na snazi je i dalj upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda od juče u kojem se upozorava na visoke temperature.

Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od 13 do 22 stepena Celzijusa, a najviša od 31 do 35 C, prenosi Tanjug. I u Kragujevcu će biti pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab vetar, umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura oko 22, najviša oko 34 C. Inače, RHMZ je na svom sajtu upozorio na visokeu teperaturu od 13. do 15. jula. - Od utorka do četvrtka, sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 35 do 39 stepeni. Samo u četvrtak