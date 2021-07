Stojanović: Mislim da će opozicija izaći na naredne izbore

Nova pre 2 sata | Autor:Aleksandar Nastevski

Politikolog Boban Stojanović ocenjuje da će predstojeći beogradski izbori biti neizvesni bez obzira na dijalog o izbornim uslovima.

On misli da će opozicija izaći na naredne izbore i dodaje da je potrebno grupisanje opozicije. Važan je grupni nastup opozicije, ističe Stojanović u emisiji „Probudi se“ na TV Nova S. „Šapić će doneti jedan deo birača, ali neće birači glasati za njega ili (Zorana) Radojičića već za (Aleksandra) Vučića. On je kandidat za sve i zato će biti nosilac“, kaže Stojanović. On ističe da je SNS na prethodnim izborima 2018. godine Srpska napredna stranka (SNS) lako pobedila