Sutra sunčano i veoma toplo

Novi magazin pre 8 sati | Beta

U Srbiji će od sutra do četvrtka biti sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom u većini mesta od 35 do 39 stepeni Celzijusa, samo u četvrtak na severu zemlje malo svežije sa temperaturom od 32 do 34 stepena, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.

Sutra će biti sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u južnom Banatu i donjem Podunavlju povremeno jak. Jutarnja temperatura od 18 stepeni do 24, najviša dnevna od 35 do 38 stepeni. Sunčano i veoma toplo biće sutra i u Beogradu, uz vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 23 stepena, najviša dnevna oko 37 stepeni. U Srbiji će u sredu veći deo dana biti sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 35 do 39