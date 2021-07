Danas do 35 stepeni, od sutra još toplije

Politika pre 22 minuta

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, samo posle podne u planinskim predelima retka pojava pljuskova i grmljavine.

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 13 do 22 stepena, a najviša od 31 do 35 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura oko 22, najviša oko 34 stepena. Izgledi vremena do 19. jula: U utorak i sredu sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 35 do 39 stepeni. U celoj Srbiji na snazi će biti narandžasti meteo alarm, koji označava opasno vreme. U sredu uveče na