Crveno i narandžasto; To znači da je opasno

B92 pre 27 minuta | B92, RTS

Beograd -- Opet su pred nama vreli dani. RHMZ upalio i crveni meteoalarm.

Za danas se prognozira i do 39 stepeni, a isto tako i za sredu. Minimalne temperature u gradovima neće ni padati osetnije pa nas čekaju i vrele noći. Za danas se prognozira i slab i umeren vetar, južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju on će biti u pojačanju. Najniža temperatura od 18 do 24 stepena, a najviša od 35 do 39 stepeni. Na snazi su danas i sutra crveni i narandžasti meteo-alarm. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je još u